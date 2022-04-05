قالت الشرطة الهنغارية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 10 عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بقطار في جنوب البلاد، مما أدى إلى خروج عربات بالقطار عن مساره في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقع الحادث عند مزلقان في منطقة ميندزينت قرب الحدود مع صربيا قبل الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش بقليل. وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن 5 من ركاب الشاحنة قتلوا، وكانت هناك إصابات بين ركاب كلا الشاحنة والقطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى ومصابون بعد اصطدام شاحنة بقطار في هنغاريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.