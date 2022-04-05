ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة

تسلم ولي العهد في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، كتاب استقالة الحكومة، على ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت "كونا" في نبأ مقتضب أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان ظهر الثلاثاء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وتأتي الاستقالة بعدما تمكنت المعارضة الكويتية من جمع الأصوات الكافية لإقرار طلب عدم التعاون مع الحكومة، الذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه الأربعاء.

وواجهت حكومة الشيخ صباح الخالد تحديا كبيرا من قبل صقور المعارضة بعد أدائها القسم مباشرة، إذ تم استجواب ثلاثة وزراء وتم التصويت على حجب الثقة عنهم، لكن محاولات المعارضة فشلت.

والتحدي الذي واجهته الحكومة أدى إلى استقالة وزيري الداخلية والدفاع قبل شهر، احتجاجا على ما وصفاه بالتعسف باستخدام الأدوات الدستورية وبالإخفاق التاريخي من قبل الحكومة والمجلس.

يذكر أن المواجهة بين الحكومة والمعارضة قد بدأت من اليوم الأول من انعقاد المجلس، عندما رجحت أصوات الحكومة كفة الخصم الرئيسي للمعارضة ليصبح رئيسا للبرلمان.