عاجل- إجراء جديد من اليابان لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الثلاثاء- أن الأموال ستستخدم لدعم جهود المساعدة الطبية والغذائية وكذلك للنازحين، وفى دول أخرى مثل بولندا ومولدوفا ورومانيا، موضحة أن ذلك سيرفع المبلغ الإجمالى للمساعدات المقدمة إلى 200 مليون دولار منذ الإعلان عن الحزمة الأولى فى 11 مارس الماضى.

وأضاف البيان أن "حكومة اليابان ستواصل تقديم الدعم والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الذى يواجه صعوبات، بالتعاون مع المجتمع الدولى بما فى ذلك أعضاء مجموعة السبع".