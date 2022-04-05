جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الثلاثاء- أن الأموال ستستخدم لدعم جهود المساعدة الطبية والغذائية وكذلك للنازحين، وفى دول أخرى مثل بولندا ومولدوفا ورومانيا، موضحة أن ذلك سيرفع المبلغ الإجمالى للمساعدات المقدمة إلى 200 مليون دولار منذ الإعلان عن الحزمة الأولى فى 11 مارس الماضى.
وأضاف البيان أن "حكومة اليابان ستواصل تقديم الدعم والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الذى يواجه صعوبات، بالتعاون مع المجتمع الدولى بما فى ذلك أعضاء مجموعة السبع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إجراء جديد من اليابان لدعم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.