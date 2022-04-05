عاجل- تصعيد إيطالى جديد ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن وزارة الخارجية الدنماركية، كانت قد أعلنت طرد 15 دبلوماسيا روسيا بعد اتهامهم بالتجسس.

ويأتى ذلك بعد إعلان برلين، 40 دبلوماسيًا روسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بينما تنوى باريس طرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من فرنسا.