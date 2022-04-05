عاجل- إجراء أمريكى جديد ضد روسيا (مرحلة متقدمة من العقوبات)

جدة - نرمين السيد - كشف مصدر بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن الوزارة منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من الحسابات الروسية المجمدة فى البنوك الأمريكية، مؤكدًا إيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال المصدر إن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأمريكية كى يتعامل معها جى.بى مورجان، بنك المراسلة، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، فى حدث تاريخى.

وأشارت وكالة "رويترز" الإخبارية إلى أن المدفوعات هى لسندات مستحقة فى 2022 و2042. ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملى السندات فى الخارج.

وبحسب مصادر الوكالة، فقد سبق أن عولجت مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحًا بها.

وقالت المتحدثة: "اليوم هو الموعد النهائى لروسيا لتسديد ديون أخرى.. اعتبارًا من اليوم، لن تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بسداد أى مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية فى المؤسسات المالية الأمريكية. يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد".

وقال المصدر إن روسيا لديها فترة سماح 30 يوما لتسديد المبلغ.

وتمكنت روسيا، التى لديها إجمالا 15 سندًا دوليًا مستحقًا تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن على الرغم من العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكن المهمة تزداد صعوبة بعد القرار الأمريكى.