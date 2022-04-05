عاجل- تصعيد دنماركى ضد روسيا (طرد 15 دبلوماسيا)

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد إعلان برلين، 40 دبلوماسيًا روسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بينما تنوى باريس طرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة هى جزء من سياسة جديدة لأوروبا.