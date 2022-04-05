استطلاع رأى: نحو 80% من اللاجئين يخططون للعودة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء، نتيجة استطلاع أجراه مركز رازوموف للأبحاث.
وبحسب نتائج الاستطلاع، يخطط 79.2% من اللاجئين للعودة إلى ديارهم فيما رفض 9.9% العودة وأعرب 11% عن ترددهم.
ويعتقد 89% من المشاركين فى الاستطلاع أن أوكرانيا ستنتصر فى هذه الحرب فيما لا يؤمن 1% فقط بانتصار أوكرانيا ولم يحدد 10% منهم موقفهم.
وشمل استطلاع الخدمة الاجتماعية لمركز "رازوموف" المواطنين الأوكرانيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والذين عبروا الحدود الأوكرانية بسبب الأعمال العدائية عبر نقاط العبور الحدودية فى منطقة زاكارباتيا فى الفترة من 15 مارس إلى الأول من أبريل 2022.
وشارك فى الاستطلاع 101 ممن عبروا الحدود سيرًا على الأقدام أو بالسيارة.
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