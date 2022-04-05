قتلى وجرحى فى اصطدام قطار بسيارة جنوب المجر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة المجرية فى بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن الحادث وقع صباح اليوم على بعد 140 كيلومترا جنوب شرق العاصمة (بودابست) حينما مرت سيارة على القضبان واصطدمت بقطار كان يتجه من مدينة سزينتس إلى مدينة هدمزوفازارهلى.

وأوضحت الشرطة أن القطار خرج عن مساره بسبب قوة الاصطدام، وأن الحادث أسفر عن مصرع وإصابة عدد - غير محدد - من الأشخاص.