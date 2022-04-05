نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022 جامعة البلقاء تحدد الأحد 2022/04/10 موعد إعلان النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022 أصبحت من أهم كلمات البحث الآن، من قبل طلاب جامعة البلقاء الأردنية من أجل معرفة نتائجهم، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم موعد إعلان النتائج وألية الإستعلام الإلكتروني عنها، عبر رابط وحدة التقييم والامتحانات العامة بالجامعة، تيسيراً على أبنائنا الطلاب وكانت الجامعة قد بدأت في إجراءات الامتحانات للدورة الربيعية، بفتح باب التسجيل بداية من 6 شباط فبراير وأستمر حتى يوم 24 من الشهر ذاته.

أعلن الناطق الرسمي باسم جامعة البلقاء السيد / أحمد المناصير، أن نتائج الدورة الربيعية سوف تعان يوم الأحد الموافق 10 من الشهر الجاري شهر نيسان إبريل، من خلال مؤتمر صحفي سوف يعقده السيد الدكتور / أحمد فخري العجواني، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر قاعة المؤتمرات بالجامعة، وبعدها يمكن للطلاب الدخول على رابط وحدة التقييم بالجامعة وتسجيل بياناتهم الشخصية والاستعلام عن النتيجة بسهولة.

رابط نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022

كانت الجامعة قد عقدت أمتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة في الفترة من يوم 12 مارس، واستمرت حتى نهاية الشهر يوم 30 مارس، فقد أدى طلاب الجامعة المتوسطة أمتحان الكفاءات العملي لبرنامج الدبلوم، بداية من يوم السبت 12 مارس وأستمر حتى يوم 17 مارس، أما الأمتحان النظري فقد عقد على ثلاث مراحل كل ورقة خصص لها يومين، بداية من يوم 23 مارس حتى يوم 30 مارس.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الربيعية

الدخول على موقع جامعة البلقاء.

تحديد وحدة التقييم والامتحانات العامة shamel.bau.edu.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

النقر على أستعلام لتظهر تفاصيل النتيجة في الحال.

جامعة البلقاء الأردنية

لأول مرة هذا العام تنتهج الجامعة نظام جديد للامتحانات، حيث قررت إدارة الجامعة عقد دورات تدريبية للطلاب الراغبين في تأدية الامتحانات، لتهيئتهم للأمتحانات وتعريفهم بمخرجات التعليم وتقديم النصح والإرشاد للطلبة، وتم تكليف السيد مدير وحدة التقييم والامتحانات بالجامعة بتنفيذ تلك التعليمات في جميع الكليات بالجامعة

موعد إعلان نتائج الشامل الدورة الربيعية

كما ذكرنا في صدر المقال فأن النتائج سوف تعلن في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد القادم، الموافق 10 من شهر نيسان الجاري عن طريق رئيس الجامعة.