نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل محشي ورق العنب وبخطوات ناجحة ومضبوطة والطعم جنان في المقال التالي
انواع المحشي متعددة ومختلفة، ويعتبر من أكثر الأكلات المحببة والمفضلة لدى الكثير من الناس، ومن أهم الأنواع المميزة هو ورق العنب الذي يتميز بطعم مختلف عن باقي الانواع الاخرى من الخضروات كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد المهمة جدًا للجسم، ويتم تقديم محشي ورق العنب في العزائم المختلفة والمناسبات، والان من خلال المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل ورق العنب بحشو مميز ولذيذ، تابعونا الآن لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل محشي ورق العنب
ورق العنب من أهم الاكلات التي يمكن أن تقدم على مائدتك لتعطي لها شكل مميز وطعم رائع، ويظن البعض صعوبة عمل ورق العنب بكل سهولة، ولكن إذا تم اتباع بعض الخطوات بشكل صحيح سوف يصبح من أبسط الأكلات، وطريقة التحضير كالآتي:
مكونات عمل محشي ورق العنب
- نصف كيلو من ورق العنب.
- كيلو من الأرز.
- كوب من البقدونس المفروم.
- كوب من الكزبرة المفرومة.
- كوب من الشبت المفروم.
- بصلتين كبار الحجم.
- كيلو من الطماطم.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- رشة من الكمون.
- رشة من الكزبرة الجافة.
- رشة من الزعتر.
- ربع كوب من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- احضري ورق العنب، وقومي بغسله جيدًا وتنظيفة.
- ثم قومي بسلق ورق العنب في مياه مغلية، حتى يتغير لونه فقط.
- ارفعي ورق العنب من المياه واتركيه على مصفاة للتخلص من المياه نهائيًا.
- أحضري بعد ذلك إناء مناسب لعمل الخلطة.
- أضيفي بها قطرات من الزيت.
- ثم أضيفي بها البصل بعد القيام ببشرة حتى يكون ناعم.
- قلبي البصل حتى يذبل وياه اللون الذهبي.
- أضيفي إليها الطماطم بعد ذلك بعد تقطيعها قطع صغيرة.
- قلبي كل المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض جيدًا ويتم تسبيك الطماطم وتصبح مثل المعجون.
- أضيفي إليه بعد ذلك الشبت، والبقدونس، والكزبرة.
- قلبي كل المكونات مع بعض.
- ثم ابدائي في إضافة البهارات من ملح، وكمون، وكزبرة جافة، وايضًا الفلفل الاسود، وإضافة الزعتر.
- قلبي كل الخليط ليتجانس مع بعض.
- ارفعي المكونات من النار.
- قومي بغسل الأرز جيدًا.
- ثم قومي بعد ذلك بإضافته الى باقي الخليط الذي تم تحضيره.
- قلبي كل المكونات جيدًا مع بعضها البعض وهكذا قد تم إعداد الخلطة الخاصة بالمحشي.
- احضري إناء كبير، ثم قومي بحشو ورق العنب بالكمية المناسبة من الحشو، وعد ذلك لفي الورقة جيدًا، ويتم رص ورقه تلو الأخرى في الإناء حتى تنتهي الكمية بشكل متناسق في الإناء.
- أضيفي إليه كمية مناسبة من الشوربة أو من المياه.
- ثم قومي بإضافة عصير الليمون على المحشي.
- ارفعي المحشي على النار واتركيه حتى ينضج تمامًا ويتم تقديمه بألف هنا وشفا.
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