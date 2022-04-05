أسهل وأسرع طريقة لعمل محشي ورق العنب وبخطوات ناجحة ومضبوطة والطعم جنان

انواع المحشي متعددة ومختلفة، ويعتبر من أكثر الأكلات المحببة والمفضلة لدى الكثير من الناس، ومن أهم الأنواع المميزة هو ورق العنب الذي يتميز بطعم مختلف عن باقي الانواع الاخرى من الخضروات كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد المهمة جدًا للجسم، ويتم تقديم محشي ورق العنب في العزائم المختلفة والمناسبات، والان من خلال المقال سوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل ورق العنب بحشو مميز ولذيذ، تابعونا الآن لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل محشي ورق العنب

ورق العنب من أهم الاكلات التي يمكن أن تقدم على مائدتك لتعطي لها شكل مميز وطعم رائع، ويظن البعض صعوبة عمل ورق العنب بكل سهولة، ولكن إذا تم اتباع بعض الخطوات بشكل صحيح سوف يصبح من أبسط الأكلات، وطريقة التحضير كالآتي:

مكونات عمل محشي ورق العنب

نصف كيلو من ورق العنب.

كيلو من الأرز.

كوب من البقدونس المفروم.

كوب من الكزبرة المفرومة.

كوب من الشبت المفروم.

بصلتين كبار الحجم.

كيلو من الطماطم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

رشة من الكمون.

رشة من الكزبرة الجافة.

رشة من الزعتر.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير