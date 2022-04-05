طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة وطعم أشهر المحلات

الكنافة من أهم الحلويات الأساسية التي تقدم بشكل دائم خلال شهر رمضان المبارك، فلا يوجد منزل الا يوجد به بشكل دائم الكنافة، وتختلف من شكل لآخر وطريقة لأخرى، ولكن في الفترات الأخيرة قد اشتهرت الكنافة بالمانجو بشكل كبير، وأصبح العديد من الناس يحبها، وزاد الإقبال عليها بشكل دائم خلال الشهر، ولذلك سوف نعرض اليوم كيفية عمل الكنافة بالمانجو في المنزل بدلًا من القيام بشرائها من الخارج.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بخطوات بسيطة

يمكن الآن لكل ربة منزل عمل الكنافة بالمانجو المحبوبة، بكل سهولة في المنزل، وسوف تصبح بنفس طعم وشكل الجاهزة، فيمكنك تقديمها لأسرتك او حتى لضيوفك خلال أيام شهر رمضان أو في أي وقت وخطوات تحضيرها ومكوناتها كالتالي:

مكونات عمل الكنافة بالمانجو

١/٢ كيلو من الكنافة.

خمس ملاعق كبار من السمن الذائبة.

٣ كوب كبيرة من الكريمة اللباني.

كوب كبير من السكر.

نصف لتر من أي عصير مانجو جاهز مركز.

ثلاث ثمرات من المانجا مقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير