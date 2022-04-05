نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة وطعم أشهر المحلات في المقال التالي
الكنافة من أهم الحلويات الأساسية التي تقدم بشكل دائم خلال شهر رمضان المبارك، فلا يوجد منزل الا يوجد به بشكل دائم الكنافة، وتختلف من شكل لآخر وطريقة لأخرى، ولكن في الفترات الأخيرة قد اشتهرت الكنافة بالمانجو بشكل كبير، وأصبح العديد من الناس يحبها، وزاد الإقبال عليها بشكل دائم خلال الشهر، ولذلك سوف نعرض اليوم كيفية عمل الكنافة بالمانجو في المنزل بدلًا من القيام بشرائها من الخارج.
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بخطوات بسيطة
يمكن الآن لكل ربة منزل عمل الكنافة بالمانجو المحبوبة، بكل سهولة في المنزل، وسوف تصبح بنفس طعم وشكل الجاهزة، فيمكنك تقديمها لأسرتك او حتى لضيوفك خلال أيام شهر رمضان أو في أي وقت وخطوات تحضيرها ومكوناتها كالتالي:
مكونات عمل الكنافة بالمانجو
- ١/٢ كيلو من الكنافة.
- خمس ملاعق كبار من السمن الذائبة.
- ٣ كوب كبيرة من الكريمة اللباني.
- كوب كبير من السكر.
- نصف لتر من أي عصير مانجو جاهز مركز.
- ثلاث ثمرات من المانجا مقطعة مكعبات صغيرة.
طريقة التحضير
- احضري الكنافة، وقومي بتقطيعها قطع صغيرة يمكنك عمل ذلك بيدك أو بالمقص.
- احضري السمن، وقومي تذويبها على نار هادئة، وبعد تمام الذوبان اخلطي السمنة على الكنافة حتى تتشرب الكنافة بكل كمية السمن بالكامل.
- أضيفي إليها بعد ذلك السكر واخلطي الكنافة به أيضًا حتى يختلط بكل الكمية.
- قومي بتسخين الفرن بعد ذلك حتى يصبح جاهز وساخن.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- أضيفي بها ملعقة من السمن.
- قومي بتوزيع الكنافة بها.
- ادخلي الكنافة الفرن على درجة متوسطة وفي الرف الاوسط واتركيها حتى تحصل الكنافة على اللون الذهبي المميز.
- اخرجي الكنافة واتركيها تبرد قليلًا، ثم قومي بفركها مرة أخرى جيدًا
- احضري قالب مناسب حسب الشكل المرغوب فيه.
- قومي بوضع طبقة من الكنافة الهشة في الاسفل.
- أضيفي كمية مناسبة من عصير المانجو على الوجه.
- ضعي بعد ذلك طبقة من الكريمة، ثم قطع المانجو.
- كرري مرة أخرى طبقة أخرى فوقها من الكنافة ثم أضيفي كمية من العصير وبعد ذلك طبقة أخرى من الكريمة وفي النهاية بعض القطع من المانجو المقطع.
- ادخلي القالب الثلاجة ليتماسك.
- يمكنك الآن تقديمها وتقطيعها.
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