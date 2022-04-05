شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد باستخدام أسلحة نووية

جدة - نرمين السيد - هددت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بأن بيونج يانج ستستخدم الأسلحة النووية إذا أقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية، فى الوقت الذى يسعى فيه كيم لتشكيل "قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأحد أن يوقفها".





وحسبما نقلت "نوفوستى"، قالت كيم يو جونغ، التى التى تشغل منصب نائبة مدير دائرة اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى الشمالى: "إذا دخلت كوريا الجنوبية فى مواجهة عسكرية، فإن قواتنا النووية المقاتلة ستقوم بأداء واجبها". ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "KCNA"، أشارت إلى أن الحديث عن توجيه ضربة استباقية ضد كوريا الديمقراطية كان "خطأ فادحا" من جانب وزير الدفاع الكورى الجنوبى. وتأتى تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تزامنًا مع تصريحات وزير الدفاع الكورى الجنوبى، سوه ووك، فى مطلع أبريل الجارى، بأنه توجد لدى القوات المسلحة الكورية الجنوبية الصواريخ القادرة على "إصابة أى هدف فى كوريا الشمالية بسرعة".

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