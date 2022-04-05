عاجل- الرئيس الأوكرانى يطالب روسيا بضمانات لعدم شن حرب جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، يجب على كييف أن تخوض المفاوضات من موقف قوى، مؤكدا أنه لا خيار فى الوقت الحالى غير مواصلة التفاوض مع روسيا.

وأضاف: "سنبحث عن مرتكبى جرائم الحرب ونطالب دول العالم بالتعاون لتوقيفهم"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن فى 24 فبراير الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.