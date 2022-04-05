عاجل- الغاز الروسى يقسو على برلين.. والألمان يعودون لـ الحطب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جوانتشا" الصينية، فإن الألمان القلقين من نقص الغاز الطبيعى، يستعدون لتدفئة منازلهم فى الشتاء المقبل بالحطب، لافتًا إلى أن الطلب على مواقد حرق الأخشاب تجاوز العرض بشكل كبير فى الوقت الحالى، وذلك بسبب الإقبال الواسع على شراء الحطب.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الألمانية قالت فى وقت سابق، إن معدل تخزين الغاز الطبيعى قد تم تخفيضه إلى 25%، وحثت الشركات والجمهور على "الاقتصاد فى استخدام الغاز قدر الإمكان".

وبحسب وكالة "نوفوستى" الروسية، أثار التقرير الصينى ردود أفعال متباينة لدى القراء، حيث انتقدوا تصرفات برلين، وحملوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالنسبة للسكان الألمان.

وقال أحد المتابعين: "فى البداية، لم يسمحوا لنا باستخدام الأخشاب للطهى ولو لمرة واحدة، والآن هم يحرقون الأشجار"، وأضاف آخر: "بعد عقود من العمل الشاق، أنتم عدتم فجأة إلى الوضعية التى كانت بعد الحرب العالمية الثانية".

وسخر متابع آخر من الألمان، قائلاً عن الألمان "هم فقط لا يعرفون حتى الآن أن الجزء الأكبر من الغابات يوجد فى روسيا".