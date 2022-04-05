عاجل- فرنسا تعلن حزمة جديد من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسى كليمان بون، إنّ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا سيتم اعتمادها غدًا الأربعاء، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

وكانت دول أوروبية وأمريكية فرضت فى وقت سابق، عقوبات اقتصادية على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.