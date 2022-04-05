قتلى ومصابون فى اصطدام قطار بشاحنة جنوب هنغاريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "أسوشيتيد برس"، قال بيان للشرطة الهنغارية، إن الحادث وقع قبل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى فى بلدة ميندسنت، موضحة أن شاحنة صعدت إلى السكة الحديدية، واصطدمت بقطار خرج عن مساره بسبب قوة الاصطدام.
ولم تحدد السلطات فى هنغاريا أعداد الضحايا من القتلى والمصابين على وجه التحديد.
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