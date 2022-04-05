أمريكا تجهز صاروخًا أسرع من الصوت (اختبار سرى)

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سى إن إن"، قال مصدر عسكرى إن الولايات المتحدة لم تعلن عن الأمر، وذلك "لتفادى المزيد من التوترات مع روسيا"، لافتًا إلى أن هذا الاختبار الصاروخى تم فى أثناء استعداد الرئيس الأمريكى جو بايدن لزيارة أوروبا، فى جولة شملت بولندا، حيث زار مخيمًا للاجئين من أوكرانيا.

وبحسب الشبكة الأمريكية، قال مصدر دفاعى مطلع: "نجحت الولايات المتحدة فى اختبار صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت فى منتصف مارس، لكنها التزمت الصمت لمدة أسبوعين لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا عندما كان الرئيس جو بايدن على وشك السفر إلى أوروبا".

وأوضحت "سى إن إن"، أن الولايات المتحدة أطلقت صاروخًا من طراز "هوك" من صنع شركة "لوكهيد مارتن"، وتم تنفيذ الإطلاق الصاروخى من قاذفة قنابل طراز "بى – 52".

وكان البنتاجون قد أعلن مطلع شهر أبريل الجارى، عن إلغاء تجربة مقررة لصاروخ من طراز "مينيتمان 3" الباليستى العابر للقارات، وذلك لتفادى التوترات مع روسيا فى المجال النووى.