«بوتشا» أمام مجلس الأمن الدولى اليوم

جدة - نرمين السيد - وكانت أوكرانيا قد أعلنت مقتل المئات على أيدى القوات الروسية فى مدينة "بوتشا"، فيما نفت موسكو الأمر. وعقب العثور على نحو 340 جثة عقب مذبحة بوتشا، تعالت أصوات الأوروبيين لمحاسبة موسكو على جرائم الحرب وإبادة جماعية محتملة.

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