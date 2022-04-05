عاجل- روسيا: أحداث بوتشا «مفبركة»

جدة - نرمين السيد - وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، قد أعلن إن بلاده ستقدم لمجلس الأمن - خلال وقت قريب- حقيقة ما حدث فى مدينة بوتشا بـ أوكرانيا.

و أضاف المندوب الروسى خلال مؤتمر صحفى، أمس الإثنين، بشأن الوقائع فى المدينة الأوكرانية، أن القوات الروسية ليس لها صلة بهه الاستفزازات.

واتهم مندوب روسيا لدة الأمم المتحدة، دول الغرب بمحاولة تشويه سمعة موسكو، من خلال نشر الأكاذيب حول تصرفات الجيش الروسى.