عاجل- الرئيس الأوكرانى يعلق على إمكانية لقائه مع بوتين

جدة - نرمين السيد - وكان كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا، قد أعلن منذ عدة أيام، إن الرئيس الأوكرانى ونظيره الروسى قد يلتقيان قريبا.
وأضاف أنه تم إحراز تقدم بالفعل بصدد مسودات الوثائق المتعلقة بالمفاوضات حتى أن "المحادثات المباشرة بين رئيسى الدولتين" باتت محتملة. لكنه لم يدل بأى تفاصيل عن الوضع الحالى للمفاوضات.
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