نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 50% في مكتبة جرير Jarir بالسعودية على الجوالات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجدد عروض مكتبة جرير، عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم العروض التي تشمل جميع انواع الشاشات، وحامل التلفزيون وغيرهم من الإكسسوارات الخاصة بالأجهزة، مما يجعل الإقبال عليه من قبل معظم الأشخاص بشكل كبير، لكي يحصلوا على تلك العروض الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال عروض مكتبة جرير.

مكتبات جرير للجوالات تعتبر من أكثر الأماكن التي تثق بها جميع عملائها، لأنها تتميز بجودة للجوالات، واللاب توب، وسماعات الالعاب التي تعرضها، مما يجعلها تحرص بشكل دائم على تقديم أفضل العروض، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال عروض جرير كما يوجد هناك أهم العروض في كافة الفروع.

أهم عروض جرير بالسعودية اليوم:

عروض مكتبة جرير Jarir تعتبر من أفضل العروض التي تقدم على جميع أنواع الجوالات، واللاب توب والساعات وغيرهم من الأجهزة الإلكترونية، التي لا أحد يستغنى عنها في حياته، خاصة العملية، مما يجعل تلك المكتبة تحرص على تقديم العروض المميزة بشكل دائم، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال اليوم عروض جرير.

عروض مكتبة جرير Jarir بالسعودية اليوم:

توفر مكتبة جرير بالسعودية عرض خاص على جوال ابل iphone 6 الجيل الرابع، وجوال سامسونج Galaxy اس ٦ Edge بلس، كما تقدم مكتبة جرير خصم على جوال سامسونج Galaxy Note 5 الجيل الرابع، وجوال جلاكسي Grand prime الجيل الرابع، وجوال هواوي P8 لايت، وهاتف ابل iPhone 7، وجوال سوني Xperia زد 2، وجوال سامسونج Galaxy Grand نيو، وجوال هونز X8 سعة 128 جيجابايت 6 رام لونه أسود منتصف الليل وفضي و محيطي أزرق، وجوال ابو رينو 7 برو سعة 256 جيجابايت و12 رام لونه ازرق استارترايلس وأسود، وجوال ابو رينو 7Z سعة 128 جيجابايت 8 رام لونه طيف قوز قزح وأسود كوزميك، وجوال هواوي نوفا SE 9 سعة 128 جيجابايت 8 رام لونه الكريستال الأزرق وأسود منتصف الليل وأبيض، ولاب توب اتش بي الكل في واحد الجيل الحادي عشر، ولاب توب لينوفو 5 ايديا باد 14 بوصة الجيل الحادي عشر.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية بالسعودية:

ساعة يد ابل واتش الاصدار 417 GPS تدعم الشرائح الإلكترونية لونها سماء الليل وفضي وأخضر، وساعة يد واتش الاصدار 457 GBS تدعم الشرائح الإلكترونية لونها سماء الليل ولون ضوء النجوم، وجوال شاومي 11T سعة 256 جيجابايت و8 رام لونه أزرق سماوي وأبيض مون لايت، وجوال شاومي 11 لايت NE 5G سعة 128 جيجابايت و8 رام لونه أزرق زاهي والخوخ الوردي، ولاب توب اتش بي بافيليون الجيل الحادي عشر، ولاب توب اسوس فيفو بوك 15 الجيل الحادي عشر، ولاب توب هواوي ميت بوك دي 14 الجيل الحادي عشر، وجوال سامسونج جالكسي رد فليب 3 سعة 256 جيجابايت و 8 رام وزنه أسود، ولاب توب هواوي ميت بوك دي 15 الجيل الحادي عشر، وجوال ابل ايفون 13 سعة 256 جيجابايت لونه أخضر، ولاب توب اسوس X515 الجيل العاشر.

عروض جرير المميزة:

لاب توب مايكروسوفت سيرفيس برو 7 2*1 منفصل تصميم جهاز لوحي الجيل العاشر، وجوال سامسونج جالكسي ايه 4 52 جي سعة 128 جيجابايت لونه أزرق وأسود، وسماعة رأس للألعاب سلكي هايبر إكس كلاود اوربيت اس، وكاميرا احترافية كانون أي او اس 4000 دي أن أي اس، وجوال سامسونج رد فولد 3 سعة 256 جيجابايت لونه أسود.

عروض جرير بالسعودية اليوم:

عرض خاص ومميز في جرير بالسعودية على لاب توب ايسر سبين 1، وكاميرا احترافية نيكون D5600، وسماعة رأس للألعاب ريزر بلاك شارك، وسماعة رأس للألعاب لوجيتيك G935، وسماعة رأس للألعاب لينوفو ليجن، وكمبيوتر لوحي ميت باد برو 12,6 لونه رمادي مصفي، وسماعة رأس للألعاب سوني WH-1000XM4 لونها أسود، ولاب توب ايسر آسباير 1.