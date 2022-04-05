نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً.. موعد مباراة التعاون والدحيل القطري 2022/04/07 دوري أبطال أسيا القنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق مباريات المجموعة الرابعة التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة، عندما يحين موعد مباراة التعاون والدحيل القطري، والمقرر لها الخميس القادم في سهرة رمضانية متوقع أن تكون مثيرة بين الفريقين الطامحين للفوز، وتحقيق انطلاقة جيدة في دور المجموعات بعد اعتماد الاتحاد الأسيوي نظام المباريات المجمعة في بلد واحد، وتضم المجموعة الرابعة بجوار التعاون والدحيل كلاً من سيباهان الإيراني وفريق باختاكور الأوزبكي، ويلعب الهلال السعودي ضد الشارقة يوم الجمعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات على ملعب الملز بالرياض.

يدخل نادي التعاون السعودي اللقاء تحت قيادة فنية جديدة، بعد تعين المدرب الهولندي “جون فانم دين بروم” المسئولية الفنية خلفاُ للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي لسوء نتائج الفريق، وكذالك يدخل نادي الدحيل اللقاء بهدف تحقيق الفوز لتكون خير بداية لمباريات المجموعة الرابعة، التي تضم فرق قوية ويصعب التكهن بالمتأهلين عنها ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل المباراة المرتقبة.

عداد تنازلي لموعد المباراة بين الدحيل والتعاون

التشكيل المتوقع للتعاون ضد الدحيل