تحضير قمر الدين في المنزل بأسهل طريقة وأبسط مكونات تعلميها خطوة بخطوة وبدون مجهود

قمر الدين من المشروبات المفضلة في شهر رمضان المبارك، إلا أنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، فهناك من ربات المنزل من تفضل تحضيره كعصير، وهناك من تفضل تحضيره كمهلبية، وهناك من تضيفه إلى الياميش عند الإفطار، وكل الطرق شهية ولذيذة فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل قمر الدين في البيت خطوة بخطوة.

مع دخول شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من السيدات عن طريقة صنع قمر الدين، فهو من الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها فى كل بيت مصري في هذا الشهر الفضيل، حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناول قمر الدين بعد الإفطار، وذلك لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية تعوض جسم الصائم بالعناصر والمعادن التي فقدها في فترة الصيام.

طريقة عمل قمر الدين في المنزل

يمكنك الآن صنع لأفراد عائلتك ألذ وأشهى قمر الدين، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات:

شريحة واحدة من قمر الدين.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من السكر.

أربع أكواب من الماء.

كمية من المكسرات للتزيين مثل جوز الهند والفول السوداني أو الفستق وعين الجمل.

طريقة التحضير:

يتم إحضار إناء مناسب ووضع بداخله الماء ويرفع على النار حتى تمام الغليان، ثم يتم إضافة قمر الدين مع التقليب المستمر حتى يتم إذابته تماماً، ويترك جانباً حتى يبرد تماماً.

بإستخدام الخلاط الكهربائي يتم خلط قمر الدين جيداً، ثم يوضع في إناء مناسب ويرفع على النار.

يتم إضافة السكر مع التقليب المستمر.

يتم إحضار ربع كوب من الماء البارد وإضافة النشا إلى الماء البارد وتقليبه جيداً حتى تمام الذوبان.

يتم إضافة خليط النشا إلى قمر الدين مع استمرار التقليب، حتى الحصول على قوام متماسك.

يتم وضع مهلبية قمر الدين في أطباق التقديم وهو ساخن، ويترك جانباً حتى يبرد تماماً، ثم يتم إضافة المكسرات المفضلة،

توضع مهلبية قمر الدين في المبرد لمدة تتراح بين ساعة ونصف إلى ساعتين.

يتم تقديم المهلبية باردة.

طريقة تحضير عصير قمر الدين

إليك طريقة سهلة وبسيطة لصنع عصير قمر الدين اللذيذ، وطريقة تحضيره كالتالي:

المكونات:

شريحة قمر الدين.

نصف كوب كبير من السكر.

لتر واحد من الماء.

طريقة التحضير: