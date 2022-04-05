ما اسم الشركة التي كانت تملك “شركة بابكو للنفط” سابقاً؟

ما اسم الشركة التي كانت تملك “بابكو” سابقاً؟، يعد هذا السؤال مهماً في الوقت الحالي لأنه جاء ضمن الأسئلة اليومية للمسابقة اليومية التي تعني برفد الثقافة المعلوماتية والمعارف العامة التي تنظمها جامعة البحرين عبر ذارعها دائرة الإعلام والعلاقات الجامعية، تابعوا في الفقرات الآتية الإجابة معنا للسؤال الخاص عن ماهي إسم الشركة التي ملكت شركة نفط البحرين بابكو قبل ان تستحوذ عليها حكومة مملكة البحرين.

الاجابة الصحيحة لسؤال اسم الشركة التي كانت تملك “بابكو”سابقا؟ تكون كالتكس نعم الاجابة هي كالتكس!

ولكي نقنعك الى مدى صحة الاجابة السابقة، كالتكس، نوضح المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بملكية شركة كالتكس إلى بابكو قبل ان تصبح الأخيرة مملوكة بالكامل لحكومة البحرين.

ما اسم الشركة التي كانت تملك “بابكو” سابقاً؟