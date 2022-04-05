نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما اسم الشركة التي كانت تملك “شركة بابكو للنفط” سابقاً؟ في المقال التالي
ما اسم الشركة التي كانت تملك “بابكو” سابقاً؟، يعد هذا السؤال مهماً في الوقت الحالي لأنه جاء ضمن الأسئلة اليومية للمسابقة اليومية التي تعني برفد الثقافة المعلوماتية والمعارف العامة التي تنظمها جامعة البحرين عبر ذارعها دائرة الإعلام والعلاقات الجامعية، تابعوا في الفقرات الآتية الإجابة معنا للسؤال الخاص عن ماهي إسم الشركة التي ملكت شركة نفط البحرين بابكو قبل ان تستحوذ عليها حكومة مملكة البحرين.
الاجابة الصحيحة لسؤال اسم الشركة التي كانت تملك “بابكو”سابقا؟ تكون كالتكس نعم الاجابة هي كالتكس!
ولكي نقنعك الى مدى صحة الاجابة السابقة، كالتكس، نوضح المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بملكية شركة كالتكس إلى بابكو قبل ان تصبح الأخيرة مملوكة بالكامل لحكومة البحرين.
ما اسم الشركة التي كانت تملك “بابكو” سابقاً؟
- تأسست شركة نفط البحرين الوطنية (بانوكو) في عام 1976 ، ثم في عام 1980 ، تم إنشاء المجلس الأعلى للنفط برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. في العام التالي ، زادت حكومة البحرين من حصصها في بابكو إلى 60 في المائة بينما كانت النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة مملوكة لشركة كالتكس ، التي خلفت شركة ستاندرد أويل.
- في عام 1980 ، استحوذت حكومة البحرين على أصول إنتاج النفط والتنقيب في البحرين وشاركت في ملكية المصفاة بنسبة 60٪ مقابل 40٪ لشركة Caltex كالتكس.
- في عام 1997 ، أصبحت بابكو مملوكة بالكامل لحكومة البحرين بعد أن استحوذت على حصة شركة كالتكس.
- كانت تأسست بابكو في 1929م من قبل مالكها الفعلي ستاندرد أويل كومبني أوف كاليفورنيا وتم تسجيلها في (أوتاوا) بكندا.
وفي الختام نتمنى للجميع ان يحالفهم الحظ ويفوزوا بجوائز مسابقة جامعة البحرين.
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