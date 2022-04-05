مواصفات ومميزات وأهم أسعار سيارة جيب رينيجيد موديل 2022

تقدم شركة جيب أحدث إصدارتها في الأسواق العالمية والتي تثبت فيه تألقها كالعادة، لتأتي بسيارة من الفئة الرياضية وهي سيارة جيب رينيجيد 2022 المصنوعة في البرازيل بثمان فئات مع العديد من الألوان، فالسيارة تأتي مدعمة بالعديد من المواصفات والمميزات، كما أنها تأتي بتقنيات ترفيهية، مع إمكانية سير السيارة في الطرق الصعبة والواعرة، كما أنها تأتي بمظهر خارجي جريء.

تأتي ماركة جيب بسيارة جيب رينيجيد 2022 لتأتي السيارة بمواصفات عالية ومميزات، مع تقنيات وتحديثات جديدة، لتأتي السيارة بقدرتها على السير في الطرق الواعرة، فتقوم بتقديم أداء عالي في السير في الطرق الرملية والطرق الموحلة، فقد تم تزويدها بأحدث الإمكانيات، بالإضافة بتزويدها بتقنيات ترفيهية كما أنها تأتي بمظهر جريء وعصري، وهذا ما سنعرضه في مقالنا اليوم عن أهم مواصفات جيب رينيجيد 2022 وأسعارها في الأسواق العربية.

مواصفات سيارة جيب رينيجيد 2022

تتألق شركة جيب كعادتها في الأسواق العالمية فقد كشفت مؤخرًا عن إصدار سيارة جيب رينيجيد 2022 والتي تم تصنعيها في البرازيل، لتأتي السيارة بالكثير من الترقيات، ومن أهم مواصفاتها:

تضم السيارة شبكة متعددة المقاطع وهي 7 شبكات وهذه طريقة جديدة في سيارات جيب.

تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بشكل ومظهر جديد والمصابيح LED وDRLs.

ترتكز على الجنوط الرياضي كعادة شركة جيب.

المصدأ الأمامي يأتي أعرض.

يوجد فتحات تهوية في الرفرف الأمامي كما يوجد فتحات جانبية جديدة.

المحرك يستمد قوته من Turbo T270 Flex وهي من العلامات المميزة في المحركات.

قوة المحرك 180 حصان.

سعة المحرك 1300 سي سي.

عزم الدوران 270 نيوتن/ متر.

تأتي بشاشة ترفيهية لمس مساحتها 8.4 بوصة.

المواصفات الترفيهية لجيب رينيجيد 2022

من أهم التقنيات الحديثة التي تأتي السيارة مدعمة بها: –

يوجد شاشة لمس مقاس 7 بوصة.

مدعمة بتشغيل أنظمة الهواتف آبل وأندرويد.

متوفر بلوتوث مع منفذ USB.

يوجد راديو من خلال الأقمار الصناعية.

تأتي بمكبرات صوت.

إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح من على بعد.

القدرة على التحكم التلقائي في المناخ.

المقاعد من القماش.

العجلات فولاذية مقاس 16 بوصة.

تأتي بإطارات للفصول الأربعة.

المصابيح هالوجين مع مرايات جانبية قابلة للطي.

مواصفات السلامة والأمان لسيارة جيب رينيجيد 2022

مدعمة بحساسات ركن أمامية.

مراقبة ضغط الإطارات.

عجلات غير قابلة للانزلاق APS.

مدعمة بنظام التحذير بالاصطدام الأمامي.

تأتي بنظام السلامة بعد الاصطدام.

تحذير النقطة العمياء وتجنب الحوادث.

الألوان المتاحة لجيب رينيجيد 2022

تأتي سيارة جيب رينيجيد 2022 بثمان فئات، والألوان التي تأتي بها جميع الفئات ما يلي:

الأسود المعدني.

الأزرق الكهربائي.

الأحمر القرمزي.

الفضي اللامع.

الأبيض.

الأورانج.

سعر جيب رينيجيد 2022