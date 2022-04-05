نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها لقبول تقديم بلاغ هروب وكيفية الإستعلام عنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية خدمة استعلام عن بلاغ هروب، وهي خدمة يتم تقديمها إلكترونيا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقوم صاحب العمل بتقديمها ضد العمال الهاربين من العمل بدون أي أسباب واضحة، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها من أجل قبول التقديم، وسنتعرض في مقالنا كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب من خلال رقم الإقامة والشروط المطلوبة للتقديم.

نقدم لك عزيزي القارئ في مقالنا اليوم كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب في المملكة العربية السعودية، فإنها أحد الخدمات التي توفرها وزارة العدل من أجل خدمة صاحب العمل، حيث إن العمال العاملين داخل شركته، يتغيبون عن العمل بأكثر من يوم بدون أي أسباب واضحة لسبب غيابهم، وهذا يعتبر في حق العمل هروب عنه، فيقوم صاحب الشركة بتقديم شكوى ضد هؤلاء العمال المستهترين، وتقديم بلاغ كامل ضدهم، وهذا ما سنعرضه لك بالتفصيل.

كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب

يمكن لصاحب العمل الاستعلام عن بلاغ هروب من خلال رقم الإقامة، وتوفر الوزارة إمكانية الاستعلام إلكترونيًا، ويتم تقديم البلاغ كالآتي: –

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نختار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

نقوم بعد ذلك باختيار بوابة العمل.

نضغط على تسجيل الدخول مباشرة ومن ثم الضغط على خطوات الاستعلام.

نكتب رقم الهوية الخاص بالهارب.

تحديد جنسيته وثم كتابة الرقم التوثيقي الخاص بالهارب.

نضغط على كتابة الرقم السري.

نقوم بكتابة كافة بيانات المؤسسة مع كتابة الاسم بالكامل.

وأخيرًا نقوم بالضغط على نطاق المؤسسة.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظر إلى الشكوى ومساعد صاحب العمل.

طريقة استعلام بلاغ هروب من الكفيل

تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص من أجل توفير كل ما هو أفضل للمواطنين والوافدين، لذلك قامت بتوفير خدمات إلكترونية تساهم في التسهيل الخاص بالاستعلام عن بلاغ هروب وذلك من خلال رقم الهوية، فيتم الاستعلام إلكترونيًا كالآتي: –

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

الضغط على خدمات أبشر الإلكترونية.

النقر في الخانة الخاصة بكتابة البيانات.

نقوم بكتابة اسم المستخدم.

نضغط على كلمة الاستعلام.

اختيار خدمات المكفولين.

كتابة رقم الإقامة.

ستظهر بعدها كافة البيانات الخاصة بمعرفة الاستعلام عن بلاغ هروب.

الشروط الواجبة لقبول تقديم بلاغ هروب

تتيح المملكة العربية السعودية لكافة مواطنيها ووافديها إمكانية تقديم بلاغ هروب، ولكن بشرط أن تتوفر هذه الشروط الآتية في البلاغ، وهي: –