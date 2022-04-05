نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وبسيطة لعمل السويسرول في البيت وبخطوات إقتصادية والطعم أحلي من برا في المقال التالي
دائمًا ماتحب كل ام تقديم أفضل الحلويات بشكل يختلف عن كل مرة يتم تحضيرها بها، ومن المعروف أن المئة تتميز بأشكالها وانواعها المختلفة لذلك تعطي لكم المساحة في اختيار كل مرة شمل مختلف منهما لكسر الروتين، والان سوف نتعرف معًا على طريقة عمل السويسرول المميز المحشي، وذلك من خلال متابعتكم لنا في هذا المقال.
يعتبر السويسرول من الحلويات الجميلة والمفضلة لدى جميع الأشخاص من جميع الأعمار، فهي من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن تناولها في جميع الأوقات، حيث أنها تثير البهجة والسرور عند تناولها، وطريقة تحضيرها ليست بالأمر الصعب، بل بالعكس، فإن طريقة تحضيرها من أسهل طرق إعداد الحلويات، وسوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة عمل السويسرول.
طريقة عمل السويسرول
يمكنك الآن صنع السويسرول اللذيذ بكل سهولة وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات:
- ربع كوب من الطحين.
- ربع كوب من مسحوق الكاكاو الخام.
- القليل من ملح.
- ربع ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
- عدد 5 بيضات من الحجم الكبير.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير:
- أولاً يتم فصل بياض البيض عن الصفار ويترك جانباً لحين الإستخدام، ويتم إشعال الفرن على درجة حرارة 180° درجة مئوية.
- يتم إحضار وعاء كبير ويوضع الدقيق بداخله، ثم يتم إضافة الملح والبيكينج باودر، ثم يضاف مسحوق الكاكاو الخام.
- في وعاء مناسب يتم وضع بياض البيض، ويضرب بإستخدام المضرب الكهربائي بالسرعة المتوسطة حتى تمام التجانس.
- يتم إحضار وعاء مناسب آخر ويوضع بداخله صفار البيض مع السكر والفانيليا، ويضرب على السرعة المتوسطة بإستخدام المضرب الكهربائي حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي.
- يتم إضافة الدقيق تدريجياً إلى خليط صفار البيض، ويخلط برفق حتى الإنتهاء من كمية الدقيق بالكامل.
- يتم إضافة بياض البيض المخفوق تدريجياً مع التقليب برفق شديد حتى تمام التجانس.
- يتم إحضار صينية مستطيلة الشكل ذات حواف قصيرة ووضع بداخلها ما يناسبها من ورق الزبدة، ثم بعد ذلك يتم وضع العجين ويتم توزيعه داخل الصينية حتى يتم تغطية القاع بالكامل.
- يتم وضع الصينية في الفرن الذي تم تسخينه مسبقاً، وتترك لمدة ربع ساعة، ويتم إخراج الصينية من الفرن ويرش الوجه بالسكر البودرة، وإحضار قطعة مناسبة من ورق الزبدة ووضعها على وجه صينية الكيك، ثم يتم قلب الصينية بسرعة ثم يتم نزع ورقة الزبدة التي كانت متواجدة في قاع الصينية.
- يتم لف الكيك مع قطعة ورق الزبدة بشكل إسطوانة، ثم تترك حتى تبرد.
- يتم فرد الكيك بحرص ويتم التخلص من ورقة الزبدة، ثم يتم وضع الحشو المفضل كالكريمة أو المربى، ثم يتم لف الكيك مرة أخرى بشكل إسطواني متماسك.
- يتم وضع السويسرول في المبرد حتى يبرد.
- يتم وضع صوص شوكولاتة على وجه السويسرول ويمكن إضافة بعض المكسرات ،وتوضع في طبق التقديم.
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