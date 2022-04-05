طريقة سهلة وبسيطة لعمل السويسرول في البيت وبخطوات إقتصادية والطعم أحلي من برا

دائمًا ماتحب كل ام تقديم أفضل الحلويات بشكل يختلف عن كل مرة يتم تحضيرها بها، ومن المعروف أن المئة تتميز بأشكالها وانواعها المختلفة لذلك تعطي لكم المساحة في اختيار كل مرة شمل مختلف منهما لكسر الروتين، والان سوف نتعرف معًا على طريقة عمل السويسرول المميز المحشي، وذلك من خلال متابعتكم لنا في هذا المقال.

يعتبر السويسرول من الحلويات الجميلة والمفضلة لدى جميع الأشخاص من جميع الأعمار، فهي من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن تناولها في جميع الأوقات، حيث أنها تثير البهجة والسرور عند تناولها، وطريقة تحضيرها ليست بالأمر الصعب، بل بالعكس، فإن طريقة تحضيرها من أسهل طرق إعداد الحلويات، وسوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة عمل السويسرول.

طريقة عمل السويسرول

يمكنك الآن صنع السويسرول اللذيذ بكل سهولة وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات:

ربع كوب من الطحين.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو الخام.

القليل من ملح.

ربع ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

عدد 5 بيضات من الحجم الكبير.

كوب واحد من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير: