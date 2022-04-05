عاجل- إجراء أمريكى جديد يستهدف الديون الروسية

جدة - نرمين السيد - قال مصدر بوزارة الخزانة الأمريكية، إن الوزارة منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من الحسابات الروسية المجمدة فى البنوك الأمريكية.
وكانت وزارة المالية الروسية، قد أفادت الثلاثاء الماضى، بأنها سددت خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز" بقيمة 102 مليون دولار، وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون فى عام 2035.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية فى أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفى إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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