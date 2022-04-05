استمرار الاحتجاجات فى سريلانكا بسبب الأزمة الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - يعقد برلمان سريلانكا أولى جلساته منذ فرض حالة الطوارى فى الجزيرة، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار مواجهة احتجاجات ومطالب متزايدة باستقالة جوتابايا راجاباسكا، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.





وتعانى سريلانكا أسوأ فترات الركود منذ الاستقلال عن بريطانيا فى عام 1948، حيث تواجه الجزيرة نقصًا حادًا فى الغذاء والوقود والأساسيات الأخرى، إضافة إلى انقطاع الكهرباء المستمر.

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، يعانى الائتلاف الحاكم، بزعامة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، سلسلة من الانشقاقات قبل الجلسة البرلمانية، مما يقوض قدرته على المصادقة على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ يوم الجمعة، لقمع الاحتجاجات الشعبية المتزايدة.

ومن المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ يوم الخميس المقبل إذا لم يتم التصديق على تمديدها فى تصويت برلمانى، حيث أعلنت جميع أحزاب المعارضة، وحتى بعض المشرعين من حزب الرئيس راجاباكسا نفسه عزمهم التصويت ضد تمديد حالة الطوارئ.

وقال الوزير السابق نيمال لانزا: "حزبنا لم يعد لديه تفويض للحكم"، مضيفا أن حوالى 50 نائبا متحالفين فى السابق مع الحكومة سيجلسون بدلا من ذلك كمستقلين.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة "كولومبو جازيت"، قال الجنرال شافيندرا سيلفا، قائد القوات البرية ورئيس أركان الجيش، إن القوات المسلحة فى سريلانكا، ستلتزم دائما بالدستور.

وأضاف سيلفا فى اجتماع مع الملحقين العسكريين فى السفارات الأجنبية، إن "الجيش، كمنظمة مهنية، مستعد دائما لتوفير الأمن والدفاع عن الدولة حسب الحاجة".