عاجل- سفير روسيا لدى واشنطن يهاجم أمريكيا (استفزاز وكذب وسخرية)

جدة - نرمين السيد - علق السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنتونوف، على تصريحات واشنطن بشأن حادث "بوتشا"، قائلاً إنه "استفزاز وقمة فى الكذب والسخرية"، مضيفا أن "واشنطن نصبت نفسها كمدعى عام وبدأت فى تحديد الجناة".





وتابع أنتونوف، بأن تصريحات مسؤولى الإدارة الأمريكية حول جرائم الحرب التى يُزعم ارتكابها من قبل العسكريين الروس فى أوكرانيا بمثابة "اتهامات لا أساس لها".

وأكد: "الاتهامات التى لا أساس لها من الصحة هى جزء من الجهود المنسقة للدول الغربية لشيطنة القوات المسلحة الروسية. والاستفزاز فى مدينة بوتشا هو ذروة الأكاذيب والسخرية. فى واشنطن، اتخذوا على الفور موقفا ونصبوا أنفسهم بدور المدعى العام وبدأوا فى تحديد الجناة".

كما دعا أنتونوف واشنطن إلى عدم غض النظر واللامبالاة عن أفعال كتائب المتطرفين الأوكرانيين، قائلا "على الزملاء الأمريكيين الانتباه للحقائق ووقف اللامبالاة الإجرامية إزاء أعمال المتطرفين، التى تواصل حجز المدنيين فى المدن، وفتح النار العشوائى على اللاجئين، وترهيب وتعذيب كل من لا يشاركهم أيديولوجيتهم النازية".

وتابع فى البيان: "على الأرض، الأمور عكس ذلك تماما. فى المناطق التى تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا، تتزايد المساعدات الإنسانية. تم إرسال مئات الأطنان من الغذاء والأدوية والضروريات لتلبية احتياجات السكان المدنيين. الجانب الروسى يضمن سلامة الممرات الإنسانية لإجلاء الأوكرانيين والمواطنين الأجانب".

كما طالب السفير الروسى السلطات الأمريكية بوقف إمداد نظام كييف بالأسلحة، قائلا إن "الولايات المتحدة هى التى تتسبب بالمزيد والمزيد من الضحايا.. عدم قدرة نظام كييف على ضمان السيطرة المناسبة على الأسلحة وحمايتها أدى إلى تفشى العصابات العفوية المتورطة فى أعمال النهب والسرقة والإرهاب"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.