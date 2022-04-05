جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، إن الصراع فى أوكرانيا قد يطول، متوقعًا أن ترسل روسيا قوات إضافية يقدر قوامها بعشرات الآلاف إلى خط المواجهة فى شرق البلاد.





وأوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تصريحات لـ سوليفان أفاد خلالها بأن روسيا تستعد إلى نشر عشرات الآلاف من الجنود الإضافين متمثلة فى عشرات الكتائب التكتيكية، التى تشكل على خط المواجهة فى شرق أوكرانيا"، وأضاف أن "المرحلة التالية من هذا الصراع قد تكون طويلة للغاية". وأوضح أن أن الولايات المتحدة تتوقع أيضًا أن تبذل القوات الروسية ما فى وسعها للسيطرة على مدينة خيرسون والتأكد من السيطرة على تدفق المياه إلى شبه جزيرة القرم. وأكد مستشار الأمن القومى، أن روسيا أن روسيا تركز الآن قوتها العسكرية على عدد أقل من خطوط الهجوم، وأنها لا تزال لديها قوات متاحة لتفوق عدد قوات أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تتوقع هذا التصعيد من قبل روسيا فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.