تحديث أسعار البنزين في المملكة لشهر أبريل 2022 والذي ينتظره ملايين السعوديين في كافة المحافظات من الذين لديهم مركبات خاصة أو مركبات نقل، حيث يتأثر سعر البترول بالمملكة بالسعر العالمي له والعرض والطلب وإمكانية توفير المشتقات البترولية بالتوقيتات التي يحتاج إليها المستهلك بما يجلها متاحة له وخاصة البنزين والديزل.

“تحديث” أسعار البنزين في المملكة (أبريل 2022) تقديرات أرامكو النفطية Aramco رمضان

تقوم المملكة العربية السعودية، ممثلة في العملاق النفطي شركة أرامكو للمشتقات البترولية، بتحديد أسعار البترول شهريا في المملكة، ويكون تحديد السعر النهائي لها في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويعتمد سعر البترول والمنتجات المشتقة منه، البنزين والمازوت وغيره، حسب العرض والطلب والذي يؤثر على السعر العالمي لسوق النفط، وأيضا يتأثر بسعر العملة التي يتم تداول البترول بها، وهي الدولار الأمريكي، انخفاضا وارتفاعا.

الأسباب التي قد ترفع سعر المشتقات البترولية بالمملكة أو تخفضها

ارتفاع الطلب العالمي على النفط السعودي وزيادة الإنتاج أو انخفاضه حسب ما تقوم أوبك بالاتفاق.

الصراعات والنزاعات التي ترفع أسعار النفط بما يرفع سعر المشتقات بشكل عام، وتأثيره على سوق النفط بالمملكة وعلاقته بالفوائض المالية للنفط.

تقديم دعم لأسعار المشتقات البترولية في المملكة أو رفع الدعم في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي.

سعر لتر بنزين 91 1.81 ريال سعودي سعر لتر البنزين 95 1.94 ريال سعودي قيمة سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي سعر لتر الغاز الطبيعي 0.75 ريال سعودي

الأسعار الجديدة مقارنة بأسعار الشهور الماضية

أسعار البنزين فئة 91 بسعر 1.81 ريال سعودي في الأسعار الجديدة بينما كانت من قبل بسعر 98. ريال سعودي.

ويكون سعر البنزين فئة 95 أصبح سعره 1.94 في التسعيرة الجديدة بينما كان من قبل 1.18 ريال سعودي.

أسعار مشتقات البترول الأخرى من ديزل أصبح سعره للتر الواحد مقدر 52. ريال سعودي.

سعر مادة الكيروسين أصبح سعر اللتر الواحد مقدر 70. ريال سعودي.

وأخيرا غاز البترول أصبح سعره مقدر 75. ريال سعودي للتر الواحد.

موعد نزول الأسعار النهائية للبنزين بالمملكة وموعد تطبيقها

تقوم شركة أرامكو التي تقوم بتسعير النفط داخل المملكة بالإعلان عن السعر النهائي في المملكة في العاشر من ابريل 2022 ويتم تطبيق هذا القرار في يوم 11 أبيرل 2022.

“تحديث” أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر أبريل الجاري 2022 والتي يتم وضع الأسعار النهائية فيه وفق العديد من المعطيات التي تقوم بوضعها والتي يتحدد عليها سعر البترول اليوم في المملكة العربية السعودية والتي يتقرر بشكل نهائي في يوم العاشر من أبريل الجاري على أن يتم التطبيق العلي للقرار والاسعار الجديدة في محطات الوقود في اليوم الحادي عشر من ابريل الموافق العاشر من شهر رمضان 1443.