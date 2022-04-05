قدم في ثوني .. طريقة تقديم طلب على الديوان الملكي 1443 هـ لطلب معونة مالية عبر royalcourt.gov.sa

نقدم لكم طريقة تقديم طلب على الديوان الملكي 1443 هـ لطلب معونة مالية عبر royalcourt.gov.sa حيث أصبح من السهل الآن تطبيق طريقة تقديم طلب على الديوان الملكي للحصول على الدعم المادي، حيث خلال الساعات الماضية القليلة أعلن الديوان الملكي عبر الصفحة الرسمية الخاصة به عبر موقع تويتر عن إتاحته للمساعدات المالية العاجلة لغير القادرين والفقراء الأكثر احتياجاً لها وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بهدف مد يد العون لكل من تراكمت عليه الديون وضاقت بهم سبل الحياة ومواجهة ظروف الحياة الصعبة وشراء كافة الاحتياجات الأساسية.

طريقة تقديم طلب على الديوان الملكي 1443 هـ

يمكن الآن من خلال تطبيق هذه الخطوات البسيطة التمكن من تقديم طلب للديوان الملكي الحصول على المساعدة المالية لتسديد الديون، فقط تابع ما يلي:

قم بالدخول الى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي وإنشاء حساب. بعد ذلك عليك الضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع، ثم الضغط على الخيار الالكتروني. سوف تظهر نافذة تحتوي على مجموعة بيانات شخصية خاصة باستمارة التسجيل مطلوب منك تعبئتها بالكامل، والاهتمام بتسجيل رقم الجوال وأيضاّ رقم التعريف الوطني بدقة. الآن يطلب منك شرح كيف تفاصيل وأسباب طلبك بطريقة مبسطة وسهلة الفهم وبكل وضوح، وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة التسجيل ثم انقر أيقونة إرسال الطلب.

طرق التواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدة

يبحث الكثيرين عن طرق التواصل مع الديوان الملكي من أجل طلب المساعدة المالية خصوصاً في شهر رمضان الكريم، ولهذا يسر الديوان الملكي العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل بسهولة وتقديم الطلب ومن أهم هذه الطرق:

يمكنك التواصل من جميع الأنحاء داخل المملكة السعودية من خلال الاتصال على الرقم 80040000.

وفي حالة التواجد خارج المملكة السعودية يمكنك الاتصال على هذا الرقم للتواصل 920030003.

للعلم إن هذه الأرقام تظل متاحة خلال ساعات العمل الرسمية داخل المملكة السعودية، ويكون الرد على كافة الاتصالات خلال دقائق.

كيفية الاستعلام عن معاملة معينة في الديوان الملكي

يمكنك البحث الإلكترونية عن كافة المعاملات التابعة للديوان الملكي من خلال الإنترنت باتباع هذه الخطوات: