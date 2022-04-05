نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوقات دوام الجوازات ١٤٤3 | الموعيد الرسمية لإدارة الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوقات دوام الجوازات ١٤٤٣ في المملكة هو أمر يشغل بالك بالتأكيد خاصة خلال شهر رمضان وبعد عيد الفطر، وإدارة الجوازات هي أحد المؤسسات الخاضعة لوزارة الداخلية وتتخصص بتقديم جميع الخدمات المتعلقة بجواز السفر مثل إجراءات استخراجه وتجديده، نظراً لأهمية هذه الهيئة وكثرة تردد المواطنين والمقيمين عليها أقامت الحكومة موقع خاص بها علي منصة أبشر، للحد من الاختلاط خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

أهم الخدمات التي تقدمها الجوازات

مؤسسة الجوازات السعودية تخدم الكثير من الناس سواء كانوا أبناء المملكة أو مقيمين علي أرضها ومن أكثر هذه الخدمات شيوعاً ما يأتي:

إصدار أو إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين.

استخراج جواز سفر جديد، أو تجديد الجواز القديم.

الحصول علي تأشيرة خروج نهائي أو إلغاءها.

تسجيل بصمة العمالة المنزلية واستخراج تأشيرات لهم.

ما هى اوقات دوام الجوازات ١٤٤٣؟

تعتمد مؤسسة الجوازات مواعيد رسمية لا تتغير علي مدار العام إلا تحت ظروف معينة، وتتراوح هذه الأوقات من 7.5 صباحاً وحتي 3 عصراً.

متي يبدأ الدوام في الجوازات؟

طبقاً إلي أوقات دوام الجوازات ١٤٤٣ فإن العمل بإدارة الجوازات يبدأ يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.

متي ينتهي الدوام في الجوازات؟

بناء علي المواعيد التي تحددها الوزارة فإن الدوام ينتهي في الجوازات يوم الخميس حوالي الساعة الثالثة عصراً.

متي يبدأ دوام الجوازات بعد عيد الفطر؟

بسبب أهمية المؤسسة الكبيرة وعدم قدرة الناس علي الاستغناء عن الخدمات التي تقدمها، قررت الحكومة استمرار العمل بالجوازات حتي في أيام الأعياد، علي أن تكون ساعات العمل بدايتها في تمام الساعة الرابعة عصراً ونهايتها في العاشرة مساءاً.

الي متي دوام الجوازات في رمضان؟

يبدأ العمل من يوم الأحد وحتي يوم الخميس، ويمتد من الساعة العاشرة صباحاً حتي الثالثة عصراً طوال شهر رمضان.

الخاتمة

قد تم الإعلان عن اوقات دوام الجوازات ١٤٤٣ لعام ٢٠٢٢ من خلال حسابات الإدارة علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك.