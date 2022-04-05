نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الدعم التكميلي تكافل 3 وخطوات الاستعلام عن المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج البعض إلى معرفة برنامج الدعم التكميلي تكافل 3 حيث أن الظروف الاقتصادية الحالية قد تكون سبباً وراء بحث الجميع عن هذا الدعم بسبب التأثر بهذه الظروف، وعند حاجة البعض إلى إلحاق الأبناء إلى بعض المدارس لاستمرار الجانب التعليمي لهم أو عند الحاجة إلى شراء مكان خاص بالسكن أو غيرها من الأشياء الحياتية يلجؤون إلى ذلك، ولكن لابد على مقدم طلب التكافل استيفاء الشروط.

برنامج الدعم التكميلي تكافل 3

عند الحاجة إلى الدعم التكميلي فإن المواطنون الأردنيون بحاجة إلى التواصل لمعرفة ما إذا كان سيتم الموافقة على طلب تلقيهم الدعم أم لا، وذلك لأن الدولة تعطي هذا الدعم لعدد من الأشخاص المستحقين فيتم إرسال الطلب عبر رابط الدعم النقدي الأردني، ثم يتم البحث في الحالة لمعرفة ما إذا كانت تستحق الدعم أم لا ليتم إعطاء المبلغ المطلوب لصاحبه.

الدعم التكميلي في الأردن

يعتبر الموقع الخاص بصندوق المعونة هو الموقع الذي يتم الاستعلام منه عن قبول أسماء المقدمين على الطلب، والذي يقدم المعونات التكميلية لعدد من الاسر والتي تبلغ المائة وخمس وعشرون أسرة، وقد تم التنويه على أنه في الفترة المقبلة سوف يتم تغيير الاسم الخاص بالبرنامج إلى برنامج الدعم الموحد، ويمكنك التأكد من قبول طلبك عن طريق رقم البطاقة الشخصية الخاصة بك عبر الموقع الخاص الرسمي بهم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الدعم

عليك القيام بعدة خطوات حتى تتأكد من أنه تم قبول طلبك للحصول على الدعم التكميلي الخاص بالأردن 2022، وهي كالتالي:

قم بالتواصل مع الموقع الخاص بصندوق المعونة الوطنية تكافل.

بعد ذلك قم باختيار كلمة رقم الهوية ثم قم بكتابته.

الان عليك أن تكتب كلمة مرور خاصة بك دون إعلام أحد بها.

بعد ذلك كتابة كل البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع.

ثم قم بالنقر على الايقونة المكتوب بها كلمة استعلام.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض برنامج الدعم التكميلي تكافل 3. وعرضنا معلومات عن الدعم التكميلي في الاردن. كما قمنا بعرض كيفية الاستعلام عن الموافقة على الطلب ليتم الموافقة على عدد كبير من الأسر. والتي سوف يزيد عددها في الفترة المقبلة.