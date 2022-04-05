نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل السعودية:- مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين في رمضان 1443 استعلم من sbis.hrsd في المقال التالي
نقدم لكم مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين في رمضان 1443 حيث يبحث الكثير من الناس عن معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بواسطة محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا بعد إطلاق حكومة المملكة العربية السعودية لنظام الضمان الاجتماعي المطور، وبدء العمل فيه، ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة شروط الاستحقاق، وطرق التسجيل في ذلك النظام، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين 1443
يعتبر الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع ذلك المعاش الخاص بالمستحقين، وذلك من أجل تحويل المواطن السعودي من مرحلة الإحتياج إلى مرحلة الإنتاج، وذلك من الأشياء التي سوف تهدف إلى تنمية الاقتصاد السعودي، والمساعدة على تقديم راحة نفسية، ومادية، ولقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم نظام الضمان الاجتماعي المطور بواسطة مواقع إلكترونية، وذلك من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطن السعودي، والقضاء على فكرة الزحام، وذلك في ظل جعل ذلك النظام عادل، ويستفيد منه من يستحق.
ولفد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جعل تاريخ قبض معاش الضمان الاجتماعي المطور ثابت في كل شهر، وذلك حتى يتمكن المواطن السعودي من جعل تلك الخدمة ذات قيمة، وتعمل على سد احتياجات المواطن الرئيسية في البلاد وتنمية المجتمعات، وغالباً يكون في بداية الشهر وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعلام المواطنين بالموعد.
شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور
تتمثل شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:
- أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.
- المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.
- الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.
- أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.
- أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.
- ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.
- أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
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