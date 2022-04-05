نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد الأردن ومواعيد الصرف وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من سكان الأردن عن رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد الأردن، حيث تواصل الحكومة في تقديم المساعدة المالية للمواطنين من خلال صندوق المعونة الوطنية في الأردن، ليتم تقديم المساعدات المناسبة للمواطنين الذين هم في أمس الحاجة للدعم، حيث أن برنامج طرح الدعم النقدي الموحد هو من أهم البرامج التي تم طرحها من قبل صندوق المعونة الوطنية حتى الآن.

رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد الأردن

يهتم برنامج الدعم النقدي الموحد بتقديم الدعم النقدي للمواطنين محدودي الدخل، وذلك من خلال عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين الذين يمرون بضائقة مالية أو من محدودي الدخل للحصول على الدعم النقدي من خلال موقع برنامج تكافل 3 المتوفر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة الوطنية في الأردن، حيث تقوم الحكومة الأردنية بدراسة طلبات التقدم والتأكد من توافر جميع الشروط والضوابط المحددة مسبقاً من قبل الحكومة الأردنية.

مواعيد صرف برنامج تكافل 3

ذكر مدير عام صندوق المعونة الوطنية و أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ برق الضمور أنه يتم الآن دراسة القوائم النهائية للمبالغ التي يتم إعطائها للأسر المحتاجة للدعم في أول شهر إبريل المقبل، حيث أنه سوف يتم تقديم الدعم النقدي شهرياً بداية من شهر إبريل القادم، لذلك يجب على الأسر المستفيدة من الدعم النقدي أن تقوم بفتح محفظة إلكترونية أو حساب بنكي كي يتم تلقي الدعم عليها، كما تستطيع الأسر التي لم يتم تأهلها للاستفادة من الدعم تقديم تظلم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص لصندوق المعونة الوطنية بداية من شهر إبريل.

كيفية التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد

قد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص ببرنامج تكافل 3، الذي يتم خلاله التسجيل الإلكتروني كما يتم الاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

أولاً يتم الولوج إلى موقع صندوق المعونة الوطنية في الأردن .

بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ثم يتم إختيار برنامج تكافل 3 الدعم النقدي الموحد.

بعد ذلك اختيار التسجيل في الدعم أو اختيار الاستعلام.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة بالكامل بشكل صحيح.

بعد ذلك اختيار إظهار كافة التفاصيل، ليتم ظهورها بشكل مباشر عبر الموقع.

في نهاية المقال نكون ذكرنا رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد الأردن. لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في للحصول على الدعم النقدي. كما ذكرنا طريقة التسجيل الإلكتروني والاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي.