شؤون الأسرى: 195 أمر اعتقال لـ فلسطينيين خلال شهر

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة أن هذا العدد من أوامر الاعتقال التى أصدرتها سلطات الاحتلال، منه 107 أوامر جديدة، مشيرة إلى أن باقى العدد يتمثل فى تجديدات لأوامر سابقة.

والاعتقال الإدارى هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، فى خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولى الإنسانى، لتكون إسرائيل هى الجهة الوحيدة فى العالم التى تمارس هذه السياسة.

ويواصل نحو 500 معتقل إدارى يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلى تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ94 على التوالى، فى إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإدارى.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضى موقفا جماعيا يتمثل فى إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإدارى (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وعلى جانب آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء تجدد الاشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بالقدس، تعاملها مع 24 شخصا تعرضوا للإصابة خلال صدامات مع الاحتلال الإسرائيلى فى باب العامود وباب الساهرة وبلدة العيساوية بالمدينة المحتلة.