نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توحيد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور والقديم 1443 قرار وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1443 والقديم تم اتخاذ قرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بشأن توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه مكتملي الأهلية والمنطبقة عليهم شروط الاستحقاق، وقد أوضحت الموارد البشرية الأمر عبر حسابها الإلكتروني الرسمي تويتر أن القرار تحت الدراسة بحيث يتم صرف الضمان لكافة المستفيدين القدماى والجدد أول كل شهر ميلادي مثلما تم أول شهر إبريل بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان، تزامنًا مع إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم.

مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي

إضافة لما سبق ذكره فقد تم إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 لمستوفي الشروط مكتملي الأهلية يوم الأحد الماضي 3 من شهر إبريل 2022 الموافق 2 من شهر رمضان 1443 ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستوفي الشروط مكتملي الأهلية دعت منصة الضمان الاجتماعي جميع المستفيدين بسرعة التسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد في مدة الشهر القادم المتبقي وفق الموعد المحدد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في 20 نوفمبر 2021م الماضي وحتى يوم 23 مايو القادم 2022م.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

كيفية الاستعلام دفعة شهر رمضان 1443 وفق موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

ولراغبي الاستعلام في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

كيفية الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب: