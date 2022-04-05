مجموعة الإصلاح بـ لبنان تكشف السبب وراء حدوث الأزمات الكبرى

جدة - نرمين السيد - أكدت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافى وإعادة الإعمار بـ لبنان أن تأخير اتخاذ القرارات يقود البلاد لأزمة إنسانية متفاقمة، داعية إلى الإسراع فى تنفيذ خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة.





جاء ذلك، فى بيان مشترك للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافى وإعادة الإعمار، التى يشترك فى رئاستها رئيس الحكومة اللبنانية والمجتمع المدنى اللبنانى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، التى عقدت اجتماعها الرابع أمس "الاثنين" فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية بـ بيروت.

وأكدت المجموعة أنها تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب الذى تواجهه الحكومة اللبنانية، فى ظل ما وصفته بعجز الخدمة المدنية عن العمل بكامل طاقتها، واستمرار أزمة اللاجئين، والوضع الأمنى والاقتصادى العالمى الصعب.

وأضافت أن المجتمع الدولى والمجتمع المدنى يلتزمان بمواصلة تقديم الدعم لما يخدم مصلحة الشعب اللبنانى، مشيرة إلى أن الدور الذى تضطلع به كل من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا يمكن الاستعاضة عنه.

وأشارت إلى أن الإصلاحات هى ضرورة ملحة لتحقيق تعافى البلاد وليست مجرد طلب من المجتمع الدولى، مشددة على ضرورة أن تتسلح الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبنانى بالإرادة السياسية لاتخاذ الخطوات الجماعية بمنأى عن السياسات الحزبية.

وتطرق البيان إلى حق أسر ضحايا انفجار ميناء بيروت البحرى والشعب اللبنانى فى معرفة أسباب الانفجار وفى محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وذلك بعد مضى ثمانية عشر شهراً على الانفجار.

ولفتت المجموعة الاستشارية إلى أهمية أن يتخذ صُنّاع القرار اللبنانيون الإجراءات كافة وأن يتيحوا كل الموارد الضرورية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة.كما توقفت المجموعة الاستشارية عند القرار الذى اتخذه مجلس النواب بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وأكدت على ضرورة التمسك بكل المواعيد الانتخابية بما يتفق مع المبادئ والالتزامات الديمقراطية للبنان.

وأوضحت المجموعة الاستشارية أن التقديرات تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية فى لبنان هى من بين أسوأ ثلاثة انهيارات اقتصادية على مستوى العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، موضحة أنه بحسب تقديرات الحكومة، فإن إجمالى الناتج المحلى الحقيقى قد انخفض بنسبة 5 فى المائة فى عام 2021، على خلفية انكماش بنسبة 21.4 فى المائة فى عام 2020، فى حين أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى فى لبنان فى عام 2022 إلى -2.5 فى المائة.ودعت المجموعة الاستشارية إلى المبادرة على وجه السرعة إلى اعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية تتسم بالمصداقية والشمولية والإنصاف وتشمل برنامجاً لإعادة هيكلة الديون من شأنه تحقيق حيزاً مالياً قصير الأجل، واستدامة فى الديون فى المدى المتوسط؛ وكذلك إعادة هيكلة القطاع المالى بصورة شاملة من أجل استعادة ملاءة القطاع المصرفي؛ واعتماد إطار جديد للسياسة النقدية من شأنه إعادة الثقة والاستقرار إلى سعر الصرف؛ وتعديل مالى منصف وعلى مراحل يهدف إلى استعادة الثقة فى السياسة المالية؛ وتنفيذ إصلاحات معززة للنمو.

وتتألف المجموعة الاستشارية من ممثلين عن الحكومة اللبنانية، والمجتمع المدنى اللبنانى، والاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة، والبنك الدولى، والجهات المانحة الدولية.ويرصد هؤلاء معاً التقدم المُحرَز ويعطون التوجيهات الاستراتيجية للإصلاحات والأنشطة ضمن إطار الإصلاح والتعافى وإعادة الإعمار.

وشهد الاجتماع اليوم أيضاً تقييم التقدم المحرز حتى الآن فى تحقيق التزامات البرامج المدعومة ضمن هذا الإطار، وكرروا دعوتهم إلى معالجة الأزمة التى طال أمدها.وركزت المناقشات على ثلاث قضايا استراتيجية، وهى الاستقرار الاقتصادى والتعافى، والحماية الاجتماعية، والعدالة والمساءلة.