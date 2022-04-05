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عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافد وتجديدها، هذه خدمة موجودة منذ القدم، ولكن في الآونة الأخيرة تم تطويرها لتتماشى مع احتياجات المواطنين، وذلك لتسهيل الحصول على محل الإقامة الخاصة بالوافدين وكذلك تتيح تجديدها بكل سهولة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافد وتجديدها بشكل مفصل، فتابعونا.

الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافد وتجديدها

هذه إحدى الخدمات التي طورتها حكومة المملكة العربية السعودية لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على محل إقامة الوافد من خلال تعريفه برقم إقامتهم.

وتعلم كيفية تجديده من خلال موقع أبشر اتبع الخطوات أدناه للتعرف على صلاحية وتجديد تصريح إقامة الوافد أو الموظف:

ستحتاج إلى تسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة جوازات أبشر عبر هذا الرابط. بعد ذلك، تحتاج إلى الدخول إلى النظام الأساسي وتحديد كلمة الطلبات الإلكترونية. بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد الخدمة “صلاحية طلب الإقامة”. وبعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال رقم إقامتك ورمز التحقق المرئي في المساحة المتوفرة. بعد ذلك سترى جميع البيانات والمعلومات اللازمة حول الوافد.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود

للعثور على طريقة الاستعلام عن موظف أو عامل أجنبي برقم الحدود، عليك إكمال الخطوات التالية:

تحتاج إلى الاتصال بخدمة الاستفسار عن الأعمال. انقر فوق كلمة “طلب الوصول”. ثم تحتاج إلى النقر فوق كلمة “بدء الخدمة”، والتي يتم تمييزها باللون الأخضر. بجانب رقم الحدود الخاص بك، يكتب رمز التحقق، هذا يبدو أمامك في الصورة. ثم تحتاج إلى النقر فوق كلمة البحث. أخيرًا، يمكنك عرض بيانات الوافد الجديد بغض النظر عما إذا كان الوافد الجديد موظفًا أو عاملًا.

استعلام عن نقل كفالة عامل وافد من خلال رقم الإقامة

إذا كنت تريد معرفة كيفية تحويل كفالة الوافد باستخدام رقم إقامتك، فعليك إكمال الخطوات التالية: