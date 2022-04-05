للأسر الفقيرة والأكثر إحتياجا سلفة مالية عاجلة 5000 ريال من منصة سلفة الإلكترونية

بعض الاسر الاكثر احتياجا فى اشد الاحتياج الى سلفة للعمل على شراء بعض متطلبات الاسرة وخاصة في الشهر المبارك والتي يحتاج افراد الاسرة الى بعض الاحتياجات الخاصة، وقد تساهم سلفة بكل جهد في توفير أقصى سرعة ممكنة لإستفادة الفرد من السيولة التمويلية التي يحتاجها، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على سلفة وكيفية طلب سلفة وقد خصصت معظم بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة لمنح اى سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما، ولحسن الحظ يتوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يوفر سبلا للعملاء حتى يستفيدو منها في قضاء نواقصهم وحل مشاكلهم المادية، إيداع فوري وتسهيل للسداد الشهري ما يميز هذا النظام التمويلي المتوفر لدى شركة سلفة الإلكترونية وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالتعاون مع احدى بنوك المملكة.

شروط حصولك على سلفة من منصة سلفة:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية

يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 23 عام حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

من أهم الشروط أن يكون الدخل الشهري له 5 آلاف ريال سعودي كحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم.

كيفية التقديم على سلفة من منصة سلفة الالكترونية: