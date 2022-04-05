نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للأسر الفقيرة والأكثر إحتياجا سلفة مالية عاجلة 5000 ريال من منصة سلفة الإلكترونية في المقال التالي
بعض الاسر الاكثر احتياجا فى اشد الاحتياج الى سلفة للعمل على شراء بعض متطلبات الاسرة وخاصة في الشهر المبارك والتي يحتاج افراد الاسرة الى بعض الاحتياجات الخاصة، وقد تساهم سلفة بكل جهد في توفير أقصى سرعة ممكنة لإستفادة الفرد من السيولة التمويلية التي يحتاجها، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على سلفة وكيفية طلب سلفة وقد خصصت معظم بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة لمنح اى سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما، ولحسن الحظ يتوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يوفر سبلا للعملاء حتى يستفيدو منها في قضاء نواقصهم وحل مشاكلهم المادية، إيداع فوري وتسهيل للسداد الشهري ما يميز هذا النظام التمويلي المتوفر لدى شركة سلفة الإلكترونية وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالتعاون مع احدى بنوك المملكة.
شروط حصولك على سلفة من منصة سلفة:
- أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية
- يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 23 عام حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.
- من أهم الشروط أن يكون الدخل الشهري له 5 آلاف ريال سعودي كحد أدنى ولا يقل عن ذلك.
- وكما يشترط على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم.
كيفية التقديم على سلفة من منصة سلفة الالكترونية:
- ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية
- الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.
- تحديد فترة السداد وقيمة المبلغ الذي يمكن سداد القرض من خلاله.
- ضرورة كتابة استمارة البيانات الإلكترونية بدقة ودون أخطاء مع تحميل جميع الوثائق والمستندات المطلوبة منك.
- التأكد من من أن كافة البيانات التي تم إدخالها صحيح وليس بها أخطاء.
- ثم عليك بملء وكتابة البيانات وتحديد المبلغ المطلوب وكيفية السداد على كم شهر يتم السداد يتم مراجعة كافة البيانات.
- ثم تنتظر مراجعة البيانات والشروط ثم الموافقة وإيداع المبلغ التمويلي الخاص بك في حسابك البنكي داخل المملكة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للأسر الفقيرة والأكثر إحتياجا سلفة مالية عاجلة 5000 ريال من منصة سلفة الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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