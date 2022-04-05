نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي وتيسيراً على العملاء في الشهر الكريم أسرع تمويل شخصي 500 ألف ريال بدون كفيل في المقال التالي

تمويل مصرف الراجحي تمويل يصل الى 500 الف ريال بمزايا وتموي متميز للافراد والشركات، فمع دخول شهر رمضان المبارك يقدم بنك الراجحي بعروض مميزة لعملائه واهمها التمويل الشخصي بشروط سهلة وتسهيلات في السداد لمدد زمنية طويلة الأجل، وهو مانتعرف عليه بداخل المقال من اهم المزايا والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وكيفية التقديم على التمويل،حيث تساعد هذه التمويلات الكثير من الأشخاص وخاصة الشباب في المملكة والتي تساعدهم على بدء مشاريعهم الخاصة وتساعد على مواكبة أعباء الحياة، حيث يمتاز هذا التمويل أنه يصلح للسعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة ويقدم العديد من التمويلات المختلفة سواء تمويلات شخصية سريعة أو تمويلات عقارية أو قروض سيارات. مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: يتم السداد على فترات طويلة من خلال الأقساط وتصل إلى 60 شهر.

له هامش ربح تنافسي.

ومن مزاياه يمكن لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة بالحصول عليه.

يمكن الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر

ليس بحاجة إلى كفيل.

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن مزايا التمويل حيث يمكن الإعفاء الكلي من سداد الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة. الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: يتراوح عمر الشخص المتقدم 25 عام حتى 60 سنة ولا يتعدى ذلك، وفي حالة التقاعد العسكري يكون عمره بحد أقصى 70 عام ولا يتجاوز ذلك

ويشترط للحصول على التمويل في حالة التقاعد، تقديم جميع مستندات المعاش التقاعدي.

ويشترط للحصول على التمويل تقديم مستندات إثبات بالراتب الحالي.

ويشترط للحصول على التمويل ان لا يقل الراتب الشهري للمواطن عن الحد المسموح به وهو ألفين ريال سعودي، أما المقيم عن 5000 ريال سعودي.

إمكانية سداد جميع الرسوم الإدارية

ضرورة إرفاق جميع وكافة المستندات والأوراق المطلوبة مع نموذج التقديم. كيفية التقديم على تمويل شخصي من مصرف الراجحي: كيفية فتح حساب جاري بمصرف الراجحي: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الحسابات والبطاقات.

ثم تقوم بتحديد حساب جاري، والنقر على ايقونة فتح حساب.

ثم تقوم بكتابة كافة بيانات التسجيل المطلوبة لفتح الحساب.

ثم عليك بكتابة رقم الجوال ثم رمز التأكيد.

ثم تقوم بالانتقال إلى بوابة النفاذ الوطني وكتابة البيانات.

ثم تنتظر سوف يتم إرسال بيانات الحساب على الهاتف.

ثم تقوم بالذهاب إلى أحد الفروع لإصدار بطاقة الصرف الآلي. عمر شويل - جدة مصرف الراجحي وتيسيراً على العملاء في الشهر الكريم أسرع تمويل شخصي 500 ألف ريال بدون كفيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرف الراجحي وتيسيراً على العملاء في الشهر الكريم أسرع تمويل شخصي 500 ألف ريال بدون كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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