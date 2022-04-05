نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي تصريح العمرة شرط رئيسي لدخول الحرم المكي في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح العمرة أبرز شرط للقادمين إلى الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية وفق تصريحات اللواء سليمان الجميعي مدير عام المرور السعودي، وقد شدد على حمل التصريح حيث سيتم فحص التصاريح بمواقف المعتمرين لشهر رمضان 2022 كما أنه تم الاستعداد من قبل بدء توافد معتمري رمضان بأعلى الامكانيات لذا فيجب على المعتمرين حمل التصاريح التي تم استخراجها من تطبيقي توكلنا واعتمرنا للدخول إلى الحرم المكي، وقد أشاد اللواء سليمان الجميعي بتعاون المعتمرين وإلتزامهم الشديد بتعليمات المرور السعودي.

شروط استخراج تصريح العمرة رمضان 1443

إضافة لما سبق فقد أوضحت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج التصريح من خلال تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا.

أو كذلك شرط أن تكون بيانات المستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر.

في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

فيديو | مدير عام المرور لـ #نشرة_التاسعة: تصريح العمرة شرط رئيس للقادم إلى #الحرم_المكي وسيتم التدقيق على التصاريح في مواقف المعتمرين#الإخبارية pic.twitter.com/Z3l0gZsN4q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | مدير عام المرور لـ #نشرة_التاسعة: تصريح العمرة شرط رئيس للقادم إلى #الحرم_المكي وسيتم التدقيق على التصاريح في مواقف المعتمرين#الإخبارية pic.twitter.com/Z3l0gZsN4q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2022

وسائل التنقل من وإلى الحرم المكي بالسعودية طبقًا لتعليمات المرور برمضان 2022

وعن وسائل التنقل ذهاب وإياب للحرم المكي وفقًا لتعليمات المرور السعودي فهي بالترتيب التالي:

أولًا من خلال حافلات النقل العامفهي تعتبر الوسيلة الأسرع والأسهل للتنقل.

كذلك وسائل النقل العام الترددي وهي تعد وسيلة النقل الأمثل والافضل للوصول للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.

وهي تعد وسيلة النقل الأمثل والافضل للوصول للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام. أيضًا من خلال استخدام سيارات الأجرة باعتبارها احدى الوسائل البديلة للوصول لأقرب موقع للمسجد الحرام.

كما تعتبر السيارات الخاصة من الوسائل التي تساعد راغبي الوصول إلى مواقف السيارات أو أقرب موقع مناسب.

في النهاية يعتبر المشي على الأقدام أفضل وسيلة لسكان الأحياء القريبة من المنطقة المركزية.

المرور السعودي مسارات الوصول إلى الحرم المكي للمصلين والمعتمرين شهر رمضان 1443

في الختام أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي المسارات المنظمة للوصول للمسجد الحرام للمعتمرين وكذلك لأداء الصلاة خلال شهر رمضان 2022 وعددهم 12 موقف مقسمة لعدد 7 مواقف داخلية و5 مواقف أخرى خارجية نذكرها كالتالي:

أولًا المواقف الداخلية وتشمل التالي:

موقف كدي. كذلك موقف الزاهر. موقف محطة قطار الحرمين. موقف الجمرات. أيضًا موقف الرصيفة. موقف دقم الوبر. كذلك طريق الأمير متعب أنفاق المصافي.

ثانيا المواقف الخارجية تشمل التالي: