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عمر شويل - جدة مواعيد الدوام الدراسي فى رمضان بعد التعديلات الجديدة فى أوقات الدراسة فى شهر رمضان 1443 والاعلان عن مدة ساعات الدراسة للطلاب فى كافة المراحل التعليمية وأيضا الإعلان عن زمن الحصص الدراسية من قبل وزارة التعليم السعودية حيث يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب فى معرفة دوام المدارس فى رمضان 2022 وذلك من اجل ترتيب وتنظيم زمن الدراسة فى المدرسة وكتابة الواجبات والمذاكرة فى المنزل فى شهر رمضان المبارك والذى يصعب على الطلاب فيه الجمع بين الدراسة والصيام نظراً للمشقة التي تقابلهم فى اليوم الدراسي لذا قامت وزارة التعليم بتعديل وقت الدوام الدراسي فى رمضان تسهيلاً على الطلاب فى الشهر الكريم.

عدد ساعات الدراسة فى رمضان

أعلنت وزارة التعليم السعودية ان مواعيد الدراسة فى شهر رمضان ستكون بنظام ثلاثة ساعات يومياً لطلاب المرحلة الابتدائية وكذلك ثلاثة ساعات لطلاب مرحلة رياض الأطفال وثم سيكون دوام الدراسة للمرحلة الثانوية 4 ساعات يومياً بالإضافة لدوام المرحلة المتوسطة سيكون مدة اربع ساعات يومياً.

تفاصيل دوام الدراسة في رمضان 1443

أكدت وزارة التعليم ان الدراسة من ثلاثة ساعات الى اربع ساعات يوميا حتى يستطيع الطلاب الصائمون استكمال الدراسة بالتزامن مع فريضة الصيان وستكون تفاصيل الدوام الدراسي كالتالي:

من المقرر ان تكون مدة الحصة فى رمضان خمسة وثلاثون دقيقة فقط.

أيضا سوف تبدأ الدراسة فى المدارس الحكومية والأهلية لكافة طلاب المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة من الساعة التاسعة او العاشرة صباحاً وذلك وفق رؤية السادة مديري المدارس فى كل منطقة تعليمية بأنحاء المملكة.

كذلك سوف تبدأ دراسة المرحلة الابتدائية من الساعة التالة والنصف عصراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءاً.

مواعيد دوام الدراسي فى رمضان

وفق المعلن من وزارة التعليم لتخفيف اليوم الدراسي وتقليل أوقات الدراسة فى شهر رمضان 1443 على الطلاب لمساعدتهم فى الجمع بين الصيام والدراسة دون التأثير على تركيزهم الدراسي سيتم تقسيم الدوام الدراسي الى فترات كالتالي:

أولا الفترة الاولي ستبدأ من الساعة التاسعة والنصف وتستمر حتى الثانية والنصف ظهراً.

كذلك الفترة الثانية تبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وتستمر حتى الثالثة والنصف عصراً.

ثم الفترة الثالثة وتبدأ من الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً وتستمر حتى الرابعة والنصف عصراَ.

كيف سيكون الدوام الدراسي فى رمضان