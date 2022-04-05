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عمر شويل - جدة استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة، يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن هروب عامل أو موظف من خلال رقم الإقامة، فهناك مجموعة من الإجراءات التي سوف نحصرها لكم خلال هذا المقال والتي تعمل على التعرف على الهروب من عدمه، فتابعونا.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة لكشف اختفاء العمال، ويمكنك تقديم طلب من خلال هذه الخدمة باتباع الخطوات والنقاط أدناه:

“من هنا” برجاء الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من هذا الرابط. لنفترض أنك اخترت كلمة خدمة إلكترونية. بعد ذلك يجب الضغط على كلمة “استفسارات حول الموظفين الأجانب” لدخول الخدمة للأجانب. أدخل رقم حدود الأجنبي أو رقم مكان إقامته، أو أدخل رقم جواز سفرك وأدخل جميع البيانات المطلوبة. بعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال رقم الحدود أو رقم جواز السفر الأجنبي أو مكان إقامتك.

من الجدير بالذكر أنه بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، سيتم عرض جميع البيانات الخاصة بالعمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، ومن خلالها يمكن التعرف على الهروب.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

يجوز للأجانب تغيير مكان إقامتهم دون موافقة الكفلاء الذين يعملون معهم في أي من الحالات التالية:

إذا انتهت صلاحية رخصة العامل أو الموظف وتصريح الإقامة.

إذا ثبت عدم قيام الموظف بدفع أجور أو رواتب الموظف لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

كذلك إذا ثبت أن عدم صدور تقرير للعامل أو الموظف كيد.

شروط نقل الكفالة بموافقة الكفيل

إذا كنت تريد معرفة شروط وأحكام نقل الكفالة بموجب اتفاقية مع الراعي، فأنت بحاجة إلى التحقق مما يلي:

يجب ألا يكون لدى المؤسسات التعليمية موظفين لديهم تصاريح عمل أو إقامة منتهية الصلاحية.

يجب ألا تكون هناك علامات على مكان العمل.

أيضا يجب ألا ينتمي العامل إلى جنسية يكون نقل الخدمات فيها محظورًا بموجب أنظمة وزارة العمل.

يجب أن يتوفر في العقارات أموال كافية لنقل الوافدين إليها دون مغادرة المنطقة الخضراء.

بالنسبة للمنشآت الصناعية التي توظف عمالًا أو موظفين أجانب، هناك حاجة إلى قدر كبير من الدعم من وزارة الصناعة في المملكة العربية السعودية.

طلبات تفصيلية للموظفين الأجانب عن طريق رقم الإقامة أو رقم جواز السفر المملكة العربية السعودية eservices.mlsd.gov.sa تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية بحيث يمكن للأشخاص المقيمين في المملكة الحصول على خدمات طلب أرقام الإقامة أو أرقام جواز السفر عبر شبكة الإنترنت.