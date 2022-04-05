اشتباكات باب العامود فى القدس.. ارتفاع أعداد المصابين إلى هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بالقدس، تعاملها مع 24 شخصا تعرضوا للإصابة خلال صدامات مع الاحتلال الإسرائيلى فى باب العامود وباب الساهرة وبلدة العيساوية بالمدينة المحتلة.
وفى السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جنودًا بجيش الاحتلال هاجموا الفلسطينيين المتواجدين فى ساحة باب العامود بـ القدس.
وقالت "وفا"، أن الشبان الفلسطينيين فى باب العامود تعرضو للضرب بالعصى وقنابل الصوت من قبل عدد كبير من عناصر الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى تواصل اعتداءاتها على الشبان، فى منطقة باب العامود، حيث فرقتهم من المكان لليوم الثالث على التوالى، مشيرة إلى أنه تم اعتقال خمسة شبان بالمنطقة.
وأكدت أن الجيش الإسرائيلى لاحق الشبان المتواجدين فى محيط باب العامود باتجاه شارع السلطان سليمان، كما استخدم الهراوات والقنابل اليدوية، واعتقل 5 منهم لم تعرف هويتهم بعد، أحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.
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