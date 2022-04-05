واشنطن تتوعد روسيا بإجراء جديد هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون خلال الأسبوع الجارى.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال سوليفان، فى تصريحات صحفية، إن بلاده تنسق مع حلفائها وشركائها للضغط على روسيا اقتصاديًا من خلال فرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع. وأوضح أن واشنطن تعمل مع الحلفاء فى أوروبا بشكل نشط، لتشديد العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأضاف: أن "المعلومات الواردة من بوتشا توفر مزيدا من الأدلة على حالات جرائم الحرب. وكما قال الرئيس جو بايدن، سنعمل مع المجتمع العالمى لضمان المساءلة الكاملة عن هذه الجرائم". وأكد سوليفان أن الدعم الأمريكى الموجه لـ أوكرانيا ى الوقت الحالى يتضمن أسلحة هجومية فضلا عن معلومات استخبارية ومنظومات دفاع متطورة.

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