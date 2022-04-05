روسيا: سنقدم لمجلس الأمن الوقائع حول الأحداث فى بوتشا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، أضاف المندوب الروسى خلال مؤتمر صحفى، أمس الاثنين، بشأن الوقائع فى المدينة الأوكرانية، أن القوات الروسية ليس لها صلة بهه الاستفزازات.

واتهم مندوب روسيا لدة الأمم المتحدة، دول الغرب بمحاولة تشويه سمعة موسكو، من خلال نشر الأكاذيب حول تصرفات الجيش الروسى.

وأضاف أن فكرة تعليق عضوية روسيا فى مجلس الأمن الدولى هى فكرة غير مسبوقة وليست فى مصلحة المحادثات الروسية الأوكرانية".

ومن جانبها كانت قد أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن صور القتلى المدنيين فى بلدة بوتشا الأوكرانية كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة فى إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا فى مقابلة للتلفزيون الرسمى، مساء الأحد: "من هم أساتذة الاستفزاز؟ بالطبع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى".

وأوضحت زاخاروفا أن التنديد الغربى الذى اجتذبته صور القتلى المدنيين على الفور يشير إلى أن الرواية جزء من خطة لتشويه سمعة روسيا.