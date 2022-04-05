التسجيل في جود الإسكان للدعم السكني بالمملكة joodeskan

التسجيل في جود الإسكان، فقد تم توفير منصة جود الإسكان كأحد المبادرات الهامة التي وفرتها الحكومة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كأحد الحلول التي من خلالها يتم تقديم دعم سكني للمواطنين الأكثر حاجة للتسكين والذي ليس لديهم مأوى مناسب، وهناك هدف واضح من توفير جود الإسكان ألا وهو توفير اشتراك فعال من المجتمع سواء أفرادًا أو مؤسسات أو منظمات في الجانب الخاص بالعطاء الخيري السكني، على أن يتم هذا التفاعل بواسطة منصة إلكترونية تعمل بنظام كامل للشفافية والدقة والاحترافية، علي أن يتم التقديم في الدعم السكني الخاص بجود وفق بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة على أهلية الحصول على الدعم، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في جود الإسكان.

شروط التسجيل في جود الإسكان

تساهم جود الإسكان في توفير المسكن الملائم لجميع الأفراد والأسر الأشد حاجة داخل المجتمع السعودي، على أن يتم الموافقة على صرف الدعم بناءً على الضوابط والمعايير التي تضمن وصول المساعدة للمستحقين فقط، وجاءت الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون الشخص من بين الأفراد الذين ليس لديهم قدرة مالية على توفير مسكن ملائم، ويتم تحديد قدرة الشخص المالية من جانب جود الإسكان وفق بعض الأبعاد منها البُعد الاقتصادي، والديموغرافي، والسكني، والاجتماعي.

يجب أن يكون المستفيد من ضمن القوائم الخاصة للمستحقين الذين قاموا بالتسجيل بمنصة جود الإسكان.

تشترط جود الإسكان أن يكون الشخص مسجلاً في الضمان الاجتماعي.

أن يتوافر تسجيل خاص بالمستفيدين لدى أي من الجمعيات الأهلية الشريكة مع منصة جود.

يجب تقديم المستندات التي تثبت عدم قدرة الشخص على توفير مسكن ملائم.

أن يكون المستفيد من حاملي الجنسية السعودية فقط.

ومن خلال هذه الشروط تقوم المنصة بمراجعتها على أي مستفيد يقوم بالتقديم، ومراجعة جميع البيانات التي تم تسجيلها في منصة جود ومراجعتها من الجهات ذات الصلة من أجل التأكد من أحقية حصول المستفيد على الدعم السكني.

كيفية التسجيل في جود الإسكان

يتم التسجيل في الدعم السكني المقدم من جانب منصة جود الإسكان من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم على النحو التالي: